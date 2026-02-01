Индия объявила о рекордных заимствованиях на $187 млрд

Нирмала Ситхараман (Фото: Hindustan Times / imago-images.de / Global Look Press)

Правительство Индии планирует продать рекордное количество облигаций в следующем финансовом году, что может привести к давлению на местные долговые рынки. Об этом сообщает Bloomberg

Власти страны планируют занять рекордные 17,2 трлн рупий ($187 млрд) в течение финансового года, который начнется 1 апреля, сообщила министр финансов Нирмала Ситхараман. Это на 18% больше, чем в текущем году, и превышает ранее опубликованный прогноз Bloomberg в 16,5 трлн рупий.

Агентство отмечает, что рост заимствований может оказать давление на доходность суверенных облигаций, которая находится почти на годовом максимуме. Доходность растет из-за активного выпуска облигаций правительствами штатов и снижения спроса со стороны пенсионных и страховых фондов.

Растущие затраты на финансирование усилят нагрузку на экономику, которая борется с высокими тарифами в США, говорится в материале агентства. При этом центральный банк имеет ограниченные возможности для дальнейшего снижения процентных ставок.

Правительство прогнозирует сокращение дефицита бюджета до 4,3% от ВВП в следующем финансовом году. Текущий показатель — 4,4%.

Летом 2025 года США ввели 25-процентные пошлины на индийские товары, связав их с закупками Индией нефти из России. В Кремле называли требования Вашингтона отказаться от таких поставок угрозами и заявляли о намерении защитить отношения Москвы и Нью-Дели от внешнего давления.

В конце января Евросоюз и Индия согласовали договор о свободной торговле после почти 20 лет переговоров. Премьер Индии Нарендра Моди и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали его «главной торговой сделкой всех времен».

Соглашение предусматривает упрощение доступа европейских товаров, включая автомобили и вино, на индийский рынок в обмен на поставки в ЕС текстиля, драгоценных камней и фармацевтической продукции, писала The Guardian. Документ формирует зону свободной торговли с населением около 2 млрд человек.

Минфин США выражал недовольство сделкой ЕС и Индии, напоминая о введенных Вашингтоном пошлинах из-за импорта Индией российской нефти.