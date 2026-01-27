 Перейти к основному контенту
0

ЕС и Индия заключили «главную торговую сделку всех времен»

Договор о свободной торговле Индия и ЕС согласовали в рамках двухстороннего саммита. На обретение партнера в лице Индии Европу подтолкнула напряженность в отношениях с США, пишет Reuters
Антониу Кошта, Нарендра Моди и&nbsp;Урсула&nbsp;фон дер Ляйен&nbsp;
Антониу Кошта, Нарендра Моди и Урсула фон дер Ляйен  (Фото: Altaf Hussain / Reuters)

Европейский союз и Индия согласовали договор о свободной торговле после почти 20 лет переговоров. Делегация ЕС во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Нью-Дели и встретилась с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в рамках двустороннего саммита.

«Мы создали зону свободной торговли с населением 2 млрд человек, и выгоду получат обе стороны», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК назвала соглашение «главной торговой сделкой всех времен», так же его охарактеризовал и Моди.

Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв свой огромный рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС, отмечает The Times of India. Кроме того, пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

В целом 96,6% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам, указывает здание.

Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией
Политика
Урсула фон дер Ляйен

ЕС взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Индии €500 млн для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и на «промышленную трансформацию».

Индийский чиновник сообщил Reuters, что в стране ожидают подписания сделки с ЕС в течение 2026 года.

Соглашение с Индией отражает тенденцию к укреплению позиций ЕС в связи с разладом в отношениях с США, пишет Reuters. Политика администрации президента Дональда Трампа — от попытки приобретения Гренландии до угроз введения пошлин против европейских партнеров — создает напряженность в традиционных западных союзах и подталкивает Европу к поиску новых стратегических партнеров, отмечает агентство.

Министр финансов США Скотт Бессент в преддверии подписания соглашения резко раскритиковал ЕС за сделку с Индией. «Мы ввели 25-процентные пошлины для Индии за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Европейцы финансируют войну против самих себя», — сказал он (цитата по India Today).

В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии. Это связано с тем, что та «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Тогда пошлинная ставка достигла 50%.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

