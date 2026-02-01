 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 21 дрон над регионами России за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над четырьмя регионами России 21 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на 1 февраля, сообщает Минобороны.

Больше всего — 14 дронов — военные сбили над Белгородской областью. Еще пять БПЛА уничтожили над Воронежской областью и по одному — над Астраханской и Калужской областями.

В аэропорту Калуги второй раз за день ограничили полеты
Политика

В ночь на 1 января губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. Ночью он писал, что в небе над одним из районов региона средства ПВО обнаружили и уничтожили один беспилотник.

Вечером 31 января в аэропорту Калуги дважды вводили ограничения на полеты. В период с 17:00 до 20:00 мск над регионом российские средства ПВО сбили пять БПЛА. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, дроны уничтожили над Людиновским, Сухиничским и Ульяновским округами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анастасия Карева
ПВО БПЛА Белгородская область Воронежская область Астраханская область Калужская область Минобороны
Материалы по теме
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА
Политика
Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области
Политика
ВС России перехватили за ночь семь БПЛА над Смоленской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации» Политика, 08:44
Telegraph узнал о рекордном числе закрытий пивоварен в Британии за 50 лет Бизнес, 07:55
Военные сбили 21 дрон над регионами России за ночь Политика, 07:35
Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» на фоне чисток в армии Китая Политика, 07:09
Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика Бизнес, 07:07
Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России Политика, 06:45
Трамп рассчитывает, что Китай и Индия будут покупать нефть у Венесуэлы Политика, 06:19
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил о достигнутом согласии на переговорах с ЕС по Гренландии Политика, 05:52
Трамп надеется, что США смогут заключить «приемлемую» сделку с Ираном Политика, 05:34
Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу Общество, 05:30
Мебельный цех загорелся на площади в тысячу кв. м во Владивостоке Общество, 05:02
NASA подписало соглашение о запуске пятой частной экспедиции на МКС Общество, 04:37
Кир Стармер признался, что у него есть Лабубу Политика, 04:13
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01