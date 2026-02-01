Военные сбили 21 дрон над регионами России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над четырьмя регионами России 21 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на 1 февраля, сообщает Минобороны.

Больше всего — 14 дронов — военные сбили над Белгородской областью. Еще пять БПЛА уничтожили над Воронежской областью и по одному — над Астраханской и Калужской областями.

В ночь на 1 января губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. Ночью он писал, что в небе над одним из районов региона средства ПВО обнаружили и уничтожили один беспилотник.

Вечером 31 января в аэропорту Калуги дважды вводили ограничения на полеты. В период с 17:00 до 20:00 мск над регионом российские средства ПВО сбили пять БПЛА. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, дроны уничтожили над Людиновским, Сухиничским и Ульяновским округами.