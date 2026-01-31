В аэропорту Калуги второй раз за день ограничили полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) второй раз за день 31 января ввели ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщило ведомство.

Как подчеркнули в публикации, введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

31 января в авиагавани уже приостанавливали полеты. Ограничения продлились около двух с половиной часов. За это время над Калужской областью сбили пять беспилотников.

Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, дроны уничтожили над Людиновском, Сухиничском и Ульяновском округами. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.