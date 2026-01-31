В аэропорту Калуги второй раз за день ограничили полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) второй раз за день 31 января ввели ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщило ведомство.
Как подчеркнули в публикации, введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
31 января в авиагавани уже приостанавливали полеты. Ограничения продлились около двух с половиной часов. За это время над Калужской областью сбили пять беспилотников.
Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, дроны уничтожили над Людиновском, Сухиничском и Ульяновском округами. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции