Политика⁠,
0

В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света

Шесть населенных пунктов частично остаются без света в Запорожской области. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, электричества частично нет в Бердянске, селе Орлянское Васильевского муниципального округа, селах Барвиновка и Бурчак Михайловского округа, а также селах Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского округа. Также электроснабжение полностью отсутствует в селе Грушевка Токмакского округа.

«Продолжается восстановление локальных повреждений», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов
Политика
Фото:Илья Галахов / Global Look Press

Днем 31 февраля губернатор Запорожской области сообщил об обрыве одной из линий электропередач в Васильевском муниципальном округе. Часть города Днепрорудное осталась без электричества. Специалисты восстанавливают электроснабжение. Однако, по словам Балицкого, ремонтные работы осложнены неблагоприятными погодными условиями.

Также, по данным главы региона, в Бердянске были повреждены две кабельные линии. Работы планировали завершить до конца дня.

18 января 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области остались без света в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Ремонтным бригадам удалось полностью восстановить подачу электроснабжения только к 26 января.

Анастасия Карева
нарушение электроснабжения электричество Запорожская область Евгений Балицкий
