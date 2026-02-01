В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света

Шесть населенных пунктов частично остаются без света в Запорожской области. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, электричества частично нет в Бердянске, селе Орлянское Васильевского муниципального округа, селах Барвиновка и Бурчак Михайловского округа, а также селах Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского округа. Также электроснабжение полностью отсутствует в селе Грушевка Токмакского округа.

«Продолжается восстановление локальных повреждений», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Днем 31 февраля губернатор Запорожской области сообщил об обрыве одной из линий электропередач в Васильевском муниципальном округе. Часть города Днепрорудное осталась без электричества. Специалисты восстанавливают электроснабжение. Однако, по словам Балицкого, ремонтные работы осложнены неблагоприятными погодными условиями.

Также, по данным главы региона, в Бердянске были повреждены две кабельные линии. Работы планировали завершить до конца дня.

18 января 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области остались без света в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Ремонтным бригадам удалось полностью восстановить подачу электроснабжения только к 26 января.