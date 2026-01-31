 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Спасатели завершили эвакуацию застрявших на подъемнике в Степаново

Спасатели эвакуировали 50 человек, застрявших на подъемнике в Степаново

Спасатели завершили эвакуацию застрявших на подъемнике в Степаново
Video

Сотрудники МЧС России эвакуировали 50 человек, которые застряли на канатной дороге в горнолыжном парке в деревне Степаново под Дмитровом в Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасательная операция завершена, все 50 человек эвакуированы с канатной дороги. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек
Общество

Остановка подъемника в «Степаново» произошла 31 января, тогда на нем находились 50 человек. Как рассказал Радио РБК очевидец, канатная дорога встала около 15:15 мск, а эвакуация людей началась спустя примерно два часа. По его словам, последних застрявших на подъемнике спасатели сняли около 19:00.

Спасатели завершили эвакуацию застрявших на подъемнике в Степаново

В январе 2024 года в «Степаново» уже происходила поломка канатной дороги. Тогда в результате инцидента двух человек доставили в больницу, еще одному оказали помощь на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса).

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Яна Баширова Яна Баширова
канатная дорога Подмосковье эвакуация горнолыжный курорт Горные лыжи
