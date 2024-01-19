СК возбудил дело из-за инцидента с подъемником на курорте «Степаново»

Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области Фото: Прокуратура Московской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с поломкой подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в городе Дмитров Московской области, из-за которой отдыхающие застряли на линии на несколько часов, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

«Предварительной причиной явилась поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника», — говорится в сообщении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В результате поломки пострадали люди, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Московской области. «В настоящий момент госпитализированы двое пострадавших в результате происшествия в Дмитрове. Предварительно их состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Как сообщила прокуратура Московской области, подъемник вместе с людьми остановился, предварительно, «по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса». Телеграм-канал Baza уточнил, что люди, застрявшие на вставшем подъемнике, провели там несколько часов.