СК возбудил дело из-за инцидента с подъемником на курорте «Степаново»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с поломкой подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в городе Дмитров Московской области, из-за которой отдыхающие застряли на линии на несколько часов, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
«Предварительной причиной явилась поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника», — говорится в сообщении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В результате поломки пострадали люди, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Московской области. «В настоящий момент госпитализированы двое пострадавших в результате происшествия в Дмитрове. Предварительно их состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.
Как сообщила прокуратура Московской области, подъемник вместе с людьми остановился, предварительно, «по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса». Телеграм-канал Baza уточнил, что люди, застрявшие на вставшем подъемнике, провели там несколько часов.
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