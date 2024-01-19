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На подмосковном курорте на сломавшемся подъемнике застряли люди

МЧС: на горнолыжном курорте «Степаново» сломался подъемник
На подмосковном горнолыжном курорте «Степаново» сломался подъемник. В этот момент на нем находились люди, несколько из них пострадали. Всех граждан эвакуировали, прокуратура организовала проверку

На подмосковном курорте на сломавшемся подъемнике застряли люди
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На горнолыжном курорте «Степаново» в Московской области сломался подъемник. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Можем подтвердить факт самого происшествия. Ликвидация [происходила] силами самого объекта. Подразделения МЧС не привлекались для спасения людей», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщила прокуратура Московской области, подъемник вместе с людьми остановился, предварительно, «по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса».

Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Всех граждан эвакуировали, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как пишет Baza, люди, застрявшие на сломавшемся подъемнике, провели там несколько часов. «МК-Подмосковье» уточняет со ссылкой на очевидцев, что одна девушка спрыгнула с подъемника, «чуть не повредив спину».

По данным Baza, два человека при падении пострадали. Прокуратура начала проверку.

РБК направил запрос в ЗАО «Спортивный парк «Волен». 

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Ковтун Екатерина, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
горнолыжные курорты поломка Московская область
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