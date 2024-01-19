На подмосковном курорте на сломавшемся подъемнике застряли люди
На горнолыжном курорте «Степаново» в Московской области сломался подъемник. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«Можем подтвердить факт самого происшествия. Ликвидация [происходила] силами самого объекта. Подразделения МЧС не привлекались для спасения людей», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщила прокуратура Московской области, подъемник вместе с людьми остановился, предварительно, «по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса».
Всех граждан эвакуировали, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как пишет Baza, люди, застрявшие на сломавшемся подъемнике, провели там несколько часов. «МК-Подмосковье» уточняет со ссылкой на очевидцев, что одна девушка спрыгнула с подъемника, «чуть не повредив спину».
По данным Baza, два человека при падении пострадали. Прокуратура начала проверку.
РБК направил запрос в ЗАО «Спортивный парк «Волен».
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»
Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео
Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается