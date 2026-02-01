 Перейти к основному контенту
Общество
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6%

Размер более 40 выплат, пособий и компенсаций в России с 1 февраля вырос на 5,6%. Увеличение произошло исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год.

Вырос размер материнского капитала — до 729 тыс. руб. за первого ребенка и 963,2 тыс. руб. за второго и последующего ребенка.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка теперь составляет 28,5 тыс. руб., а выплата при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше восьми лет или нескольких братьев и сестер превышает 217 тыс. руб.

Размер единовременной выплаты работникам, получившим травму на работе или профзаболевание, вырос до 163,6 тыс. руб. Минимальный размер пособия по безработице составляет после индексации 1764 руб., максимальный — 15 044 руб. (первые три месяца, потом — 5880 руб.)

После индексации ежемесячная выплата инвалидам I группы составляет 6157 руб. Выплата инвалидам войны и участникам ВОВ, ставшим инвалидами, увеличилась до 8794 руб, выплата ветеранам боевых действий выросла до 4839 руб., а участникам Великой Отечественной войны — до 6596 руб.

Финансы

Индексации также подлежат, в частности, выплаты жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской.

С 1 января для работающих взрослых в семье с детьми подняли нижнюю планку годового дохода для получения единого пособия: с четырех МРОТ до восьми МРОТ. Теперь для назначения выплаты каждый трудоспособный взрослый в семье должен зарабатывать в год не менее 216 744 руб.

