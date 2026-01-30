Как вырастут пособия и материнский капитал с 1 февраля. Инфографика
Как изменятся другие пособия и выплаты
Для граждан следующих категорий пособия составят:
- люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы — 6157,22 руб., 4397,23 руб. и 3520,01 руб. соответственно;
- дети с инвалидностью — 4397,23 руб.;
- ветераны боевых действий в зависимости от категории — от 4838,63 до 8794,41 руб.;
- Герои Труда, Герои Соцтруда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы — 76 458,4 руб.;
- матери-героини — 76 458,4 руб.
