Инфографика РБК⁠,
0

Как вырастут пособия и материнский капитал с 1 февраля. Инфографика

С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат: как вырастут пособия и маткапитал
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Личные финансы
С 1 февраля в России проиндексируют более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. Как изменятся выплаты — в карточках РБК

Как изменятся другие пособия и выплаты

Для граждан следующих категорий пособия составят:

  • люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы — 6157,22 руб., 4397,23 руб. и 3520,01 руб. соответственно;
  • дети с инвалидностью — 4397,23 руб.;
  • ветераны боевых действий в зависимости от категории — от 4838,63 до 8794,41 руб.;
  • Герои Труда, Герои Соцтруда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы — 76 458,4 руб.;
  • матери-героини — 76 458,4 руб. 

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
материнский капитал индексация пособие по безработице соцвыплаты
