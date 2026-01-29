Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С февраля 2026 года размер материнского капитала на второго и последующих детей составит 963 тыс. руб., сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребенка — почти до 729 тыс. руб., на второго и последующих детей — до 963,2 тыс. руб. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток», — уточнила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление Мишустин подписал 29 января.

Во время заседания правительства премьер также напомнил, что более 40 выплат и пособий будут увеличены — никаких заявлений оформлять не надо.

Соответствующий проект постановления правительства был опубликован в середине января. Согласно документу, выплаты будут проиндексированы на 5,6%.

Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, учрежденная в 2007 году. Она должна была завершиться в 2026-м, но власти продлили ее до конца 2030 года. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но позже программу расширили. Маткапитал — это сертификат на определенную сумму, предоставляемый при рождении или усыновлении детей, который нельзя обналичить, но можно потратить на строго определенные цели (жилье, образование, получение ежемесячной выплаты — если у семьи доход ниже прожиточного минимума).

В начале года президент Владимир Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей.