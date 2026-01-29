 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала

Мишустин: сумма маткапитала на второго ребенка вырастет до 963 тыс. руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С февраля 2026 года размер материнского капитала на второго и последующих детей составит 963 тыс. руб., сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребенка — почти до 729 тыс. руб., на второго и последующих детей — до 963,2 тыс. руб. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток», — уточнила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление Мишустин подписал 29 января.

Во время заседания правительства премьер также напомнил, что более 40 выплат и пособий будут увеличены — никаких заявлений оформлять не надо.

Соответствующий проект постановления правительства был опубликован в середине января. Согласно документу, выплаты будут проиндексированы на 5,6%.

Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, учрежденная в 2007 году. Она должна была завершиться в 2026-м, но власти продлили ее до конца 2030 года. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но позже программу расширили.

Маткапитал — это сертификат на определенную сумму, предоставляемый при рождении или усыновлении детей, который нельзя обналичить, но можно потратить на строго определенные цели (жилье, образование, получение ежемесячной выплаты — если у семьи доход ниже прожиточного минимума).

В Чувашии увеличили размер единовременной выплаты участникам спецоперации
Общество
Фото:Минобороны России

В начале года президент Владимир Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Михаил Мишустин материнский капитал индексация выплаты Дети
Материалы по теме
Мишустин сообщил, когда вступят в силу новые меры против кибермошенников
Политика
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств
Общество
Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2026 года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
ЕС ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Полунина Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятки Политика, 16:15
Обзор аналитических инструментов: Amplitude, Mixpanel, «Яндекс DataLens» Образование, 16:11
МТС Exolve представил умных роботов на базе нейросетей для бизнеса Пресс-релиз, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов Общество, 16:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В России с февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка Политика, 15:59
Кроссовер Haval H7 обновится после почти года продаж в России Авто, 15:58
«Золотая сотня» квартир в Москве за год подешевела до ₽153 млрд Недвижимость, 15:56
Криптобиржа Bybit решила расшириться до необанка Крипто, 15:56
Крупнейший в мире суверенный фонд показал лучшую доходность за два года Инвестиции, 15:52
Песков отметил разницу в характере переговоров в ОАЭ и Стамбуле Политика, 15:46
Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала Политика, 15:43