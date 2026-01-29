Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала
С февраля 2026 года размер материнского капитала на второго и последующих детей составит 963 тыс. руб., сообщил премьер Михаил Мишустин.
«Увеличится и размер материнского капитала: на первого ребенка — почти до 729 тыс. руб., на второго и последующих детей — до 963,2 тыс. руб. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, будет проиндексирован только его остаток», — уточнила пресс-служба кабмина.
Соответствующее постановление Мишустин подписал 29 января.
Во время заседания правительства премьер также напомнил, что более 40 выплат и пособий будут увеличены — никаких заявлений оформлять не надо.
Соответствующий проект постановления правительства был опубликован в середине января. Согласно документу, выплаты будут проиндексированы на 5,6%.
Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, учрежденная в 2007 году. Она должна была завершиться в 2026-м, но власти продлили ее до конца 2030 года. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но позже программу расширили.
Маткапитал — это сертификат на определенную сумму, предоставляемый при рождении или усыновлении детей, который нельзя обналичить, но можно потратить на строго определенные цели (жилье, образование, получение ежемесячной выплаты — если у семьи доход ниже прожиточного минимума).
В начале года президент Владимир Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля