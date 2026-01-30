Погранслужба Финляндии рассказала, как финны пересекают границу с Россией

Работающие на Сайменском канале граждане Финляндии могут пересекать закрытую границу с Россией при наличии соответствующего разрешения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе пограничной охраны Финляндии.

В ведомстве отметили, что въезд специалистов осуществляется на основании двустороннего договора об аренде участка Сайменского канала, а также закона о пограничной охране Финляндии «О разрешении на пересечение границы».

«Они [сотрудники] проходят через пункт пересечения границы в рамках стандартного пограничного контроля», — уточнила начальник отдела коммуникации ведомства Анна Линд. В погранслужбе также добавили, что ведомству неизвестно о случаях незаконного пересечения границы с 2024 года.

Ранее издание Yle сообщило, что сотрудники финских компаний продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытую границу. По данным издания, рабочие посещают российскую сторону несколько раз в неделю зимой и несколько раз в месяц летом. Во время поездок они убирают снег, контролируют состояние дорог, оборудования и регулируют уровень воды в Сайменском канале.

Руководитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен отметил, что все сооружения и оборудование канала принадлежат Финляндии. «За своей собственностью нужно следить при любых обстоятельствах», — сказал он.

Финляндия закрыла пограничные пункты с Россией в ноябре 2023 года в связи с ростом числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Хельсинки обвинили российскую сторону в намеренном пропуске мигрантов без шенгенских виз.

В ответ Кремль заявил, что российские пограничники действуют строго в соответствии с инструкциями, а ограничения на выезд граждан третьих стран не предусмотрены законодательством.