Росздравнадзор проверит интернат в Кузбассе, где умерли девять человек
Областной Росздравнадзор проведет проверку работы интерната для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске Кемеровской области после девяти случаев смерти, зафиксированных в январе. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната», — говорится в сообщении.
Причиной смерти пациентов в основном указаны проблемы с сердцем. Следственный комитет сообщил, что в интернате была вспышка гриппа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и создавшем угрозу наступления таких последствий (ст. 236 Уголовного кодекса).
