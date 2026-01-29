Росздравнадзор проверит кемеровский интернат, где за месяц умерли девять человек

Росздравнадзор проверит интернат в Кузбассе, где умерли девять человек

Фото: СУ СК России по Кемеровской области

Областной Росздравнадзор проведет проверку работы интерната для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске Кемеровской области после девяти случаев смерти, зафиксированных в январе. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната», — говорится в сообщении.

Причиной смерти пациентов в основном указаны проблемы с сердцем. Следственный комитет сообщил, что в интернате была вспышка гриппа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и создавшем угрозу наступления таких последствий (ст. 236 Уголовного кодекса).