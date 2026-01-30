 Перейти к основному контенту
Индия подпишет сделку с Германией на строительство подводных лодок

Индия планирует подписать сделку на строительство подводных лодок
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Индия планирует подписать многомиллиардную сделку на строительство подводных лодок следующего поколения с Германией. Они будут нести неатомное вооружение. Межправительственное соглашение (IGA) между Нью-Дели и Берлином уже заключено, сообщает The Economic Times.

К концу марта министр обороны Германии Борис Писториус посетит Индию, чтобы подписать документы. В 2025 году представители стран согласовывали стоимость и технические детали. Окончательная стоимость сделки не раскрывается, однако источники индийской газеты утверждают, что сумма составит около $10 млрд.

Германия построит шесть подводных высокотехнологичных лодок. Первая новая субмарина войдет в состав ВМС Индии через семь лет после подписания контракта. В нее встроят воздухонезависимую энергетическую установку, которая позволит судам оставаться под водой до двух недель.

ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии
Бизнес
Фото:ПАО «ОАК»

По данным издания, ВМС Индии заинтересованы в том, чтобы подписать контракт в 2026 году, поскольку флот сталкивается с серьезной нехваткой подобных субмарин. Основные подлодки класса «Кило» уже выводят из эксплуатации, а единственным пополнением флота за последние 20 лет стали шесть подлодок класса «Кальвари».

Индийское правительство заявляло, что Индия пока не заключала новых соглашений о поставке подводных лодок с Россией. О том, что Нью-Дели возьмет у Москвы атомную подводную лодку в лизинг, сообщал Bloomberg. Упомянутое соглашение связано с существующим договором аренды, подписанным еще в марте 2019 года, отметили в Индии. Поставка была отложена и теперь запланирована на 2028 год. Новая субмарина должна была заменить другую подлодку класса «Щука-Б», которую Индия получила от России в 2012 году за $900 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
подводная лодка Индия Германия сделка
