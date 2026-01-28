 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии

Фото: ПАО «ОАК»
Фото: ПАО «ОАК»

Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о сотрудничестве по лицензионному производству региональных самолетов Superjet 100 в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

«Документ фиксирует договоренность о том, что HAL окажет ОАК содействие в рамках процесса сертификации / валидации сертификата типа «Суперджет» в Индии. При этом HAL будет предоставлена лицензия на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета», — говорится в сообщении.

ОАК окажет содействие и помощь HAL в организации производства SJ-100 путем консультаций, услуг по проектированию и привлечения специалистов.

Отечественный двигатель для Superjet испытали на попадание птиц. Видео
Технологии и медиа

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью.

В октябре 2025 года в Москве было подписано соглашение между ОАК и HAL о производстве гражданских пассажирских самолетов SJ-100 на территории Индии.

Индийский министр обороны Раджнат Сингх назвал сделку значимым шагом, который изменит правила перелетов на ближние расстояния по схеме UDAN (программа развития региональных аэропортов в Индии, призванная сделать перелеты более доступными для граждан), а также станет важным этапом на пути к самообеспечению страны в сфере гражданской авиации, укрепит частный сектор и создаст новые рабочие места.

