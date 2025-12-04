Bloomberg узнал о решении Индии взять в лизинг атомную подлодку у России

Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости

Индия возьмет у России атомную подводную лодку в лизинг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Нью-Дели заплатит около $2 млрд.

Стороны уже достигли соглашения о сделке: в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь, сообщили собеседники агентства. Индия рассчитывает получить корабль в течение двух лет, хотя задержку сроков стороны не исключают.

4 декабря президент России Владимир Путин начнет двухдневный визит в Нью-Дели, в рамках которого встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это первая поездка российского лидера в Индию за четыре года. В Кремле анонсировали, что по итогам российско-индийского саммита будет принято совместное заявление двух лидеров, а также подписаны 10 межведомственных и более 15 коммерческих документов. Одной из центральных тем переговоров, как ожидается, станет сотрудничество в оборонной сфере.

