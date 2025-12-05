Правительство Индии опровергло сделку о лизинге атомной подлодки у России
Индия не заключала никаких новых соглашений с Россией о поставке подводных лодок. Об этом сообщает India Today со ссылкой на сообщение индийского правительства в X.
Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что Индия возьмет у России атомную подводную лодку в лизинг, заплатив за это порядка $2 млрд.
В сообщении сказано, что утверждение агентства вводит читателей в заблуждение. «Индия и Россия не подписывали никакой новой сделки», — пояснило правительство.
Упомянутое соглашение связано с существующим договором аренды, подписанным еще в марте 2019 года, отметили там. Поставка была отложена и теперь запланирована на 2028 год, сообщило правительство.
The Times of India со ссылкой на источники в марте 2019 года сообщила, что Нью-Дели заключил контракт о лизинге российской атомной подводной лодки класса «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО).
Стоимость лизинга, как писало тогда издание, составила более $3 млрд, контракт предусматривал ремонт подлодки, которая находилась на верфи в Северодвинске, а также ее обслуживание в течение десяти лет и подготовку персонала и инфраструктуры для работы на ней. Ожидалось, что подлодка поступит в Индию к 2025 году.
Новая субмарина должна была заменить другую подлодку класса «Щука-Б», которую Индия получила от России в 2012 году за $900 млн. Тогда в аренду передали подлодку «Нерпа», в индийских Военно-морских силах она получила название «Чакра».
