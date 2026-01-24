Орбан: Киев хочет скорее пробиться в ЕС через вмешательство в выборы в Венгрии

Орбан заявил, что Украина пытается вмешаться в парламентские выборы, которые пройдут в Венгрии в апреле, чтобы «скорее пробиться» в ЕС и обеспечить себе финансирование. По его словам, Киев добивается смены правительства

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие в его стране парламентские выборы. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

По словам политика, Киев стремится добиться смены венгерского правительства.

«Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансирование и как можно скорее пробиться в Европейский союз», — написал Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля 2026 года. По данным опросов, результаты которых были обнародованы в январе, на выборах лидерство должна показать партия «Тиса» — за нее готовы проголосовать 40% избирателей. Правящий альянс «Фидес-КДНП», бессменно находящийся у власти с 2010 года, поддерживают 33% голосующих. Еще 4% готовы отдать голоса за ультраправую партию «Наша родина». 19% избирателей не определились с выбором. Кандидатуру премьера Венгрии предлагает президент страны (обычно это лидер победившей партии или коалиции, Орбан представляет «Фидес»), затем парламент проводит голосование.

Орбан добавил, что Венгрия, как член ЕС, имеет право сказать «нет».

«Наше патриотически настроенное правительство ясно заявляет: «Нет». Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей направлялись на Украину, и мы не хотим, чтобы Венгрия была втянута в войну», — заключил премьер.

Между Венгрией и Украиной давно существуют разногласия, а Орбан и украинский президент Владимир Зеленский активно критикуют друг друга.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС в ближайшие сто лет.

Для присоединения страны к союзу необходимо согласие всех его членов.

Будапешт также критикует ЕС за расходование средств на вооружение для Киева, указывая на истощение складов оружия и отсутствие отчетности со стороны Украины о расходах. По словам самого Орбана, Евросоюз требует от Венгрии отказаться от системы поддержки семей, пенсий, дешевой энергии, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выделить Украине.

«Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Венгрия будет и дальше ставить интересы своего народа на первое место», — говорил премьер.

Также Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления или переговоров с Брюсселем давала свое согласие.