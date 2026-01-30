 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Поездки в Камбоджу начнут регистрировать в системе v-Pass

Консульство: поездки в Камбоджу начнут регистрировать в системе v-Pass
Фото: Sovannara / XinHua / Global Look Press
Фото: Sovannara / XinHua / Global Look Press

С января 2026 года при поездках в Камбоджу по морю и воздуху в паспорта перестанут проставлять физические отметки — штампы и QR-стикеры. Теперь их будут регистрировать в электронной системе учета v-Pass. Об этом сообщает консульский департамент МИД России.

Уведомления о въезде и выезде россиян будут направлять на указанный ими адрес электронной почты. Проверить данные можно на сайте либо в мобильном приложении Cambodia e-Arrival.

При этом порядок пересечения границы через сухопутные пограничные пункты останется без изменений: гражданам предстоит заполнять бумажные миграционные карты, а в их паспорта будет ставиться оттиск мастичного штампа.

Ранее туроператор ITM group сообщал, что, несмотря на обострение ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей, поездки в эти страны осуществляются в прежнем режиме. Экскурсии из Таиланда в Камбоджу остаются востребованными даже в период напряженности — отмен туров не зафиксировано, сообщал РБК. В целом, программы по Таиланду и Камбодже продолжаются по запланированным маршрутам, а авиасообщение между странами функционирует в обычном режиме.

Таиланд передал Камбодже 18 военнопленных
Политика
Фото:Soveit Yarn / Reuters

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей идет давно и связан с недемаркированной границей, унаследованной от колониальных франко-сиамских договоров начала XX века. Главными объектами противостояния являются древние храмовые комплексы эпохи Кхмерской империи на приграничном хребте Дангрэк, имеющие культурное и символическое значение для обеих стран.

Точкой раздора на протяжении десятилетий остается храм Прэахвихеа (Пхра Вихан), суверенитет Камбоджи над которым дважды подтверждал Международный суд ООН (в 1962 и 2013 годах), хотя статус прилегающих земель оспаривается. Также стороны претендуют на храмы Та Моан Тхом, Та Моан Тот, Та Крабей, участок Чонг-Бок и морской шельф у острова Ко Кут. Конфликт неоднократно перерастал в вооруженные столкновения, последние из которых произошли в 2025 году.

Недавнее соглашение о прекращении огня было достигнуто 27 декабря 2025 года. По итогам четырехдневных переговоров в Куала-Лумпуре стороны подписали заявление, где подтвердили режим прекращения огня.

Ранее перемирие было установлено в июле 2025 года после активных боев и при посредничестве США, Китая и Малайзии.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Камбоджа туризм путешествия
