Таиланд передал Камбодже 18 военнопленных
Таиланд освободил 18 плененных камбоджийских военных в рамках возобновленного соглашения о прекращении огня, сообщает МИД страны.
Как заявило ведомство, военнослужащие содержались с соблюдением международного гуманитарного права.
«Передача 18 камбоджийских солдат была предпринята в качестве демонстрации доброй воли и в целях укрепления доверия», — говорится в сообщении.
Обмен пленными произошел в рамках соглашения о прекращении огня, которое стороны подписали 27 декабря.
Более чем за две недели до подписания документа, 12 декабря, американский президент Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министрами обеих стран и они «готовы к миру», тем не менее затем столкновения на границе продолжились.
