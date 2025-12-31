Таиланд передал Камбодже 18 военнопленных

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Таиланд освободил 18 плененных камбоджийских военных в рамках возобновленного соглашения о прекращении огня, сообщает МИД страны.

Как заявило ведомство, военнослужащие содержались с соблюдением международного гуманитарного права.

«Передача 18 камбоджийских солдат была предпринята в качестве демонстрации доброй воли и в целях укрепления доверия», — говорится в сообщении.

Обмен пленными произошел в рамках соглашения о прекращении огня, которое стороны подписали 27 декабря.

Более чем за две недели до подписания документа, 12 декабря, американский президент Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министрами обеих стран и они «готовы к миру», тем не менее затем столкновения на границе продолжились.