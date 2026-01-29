Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции
Эстония предложила запретить российским ветеранам военной операции на Украине въезд в Евросоюз. По данным Politico, такая инициатива будет рассмотрена на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 29 января.
Опасения Таллина заключаются в том, что после завершения конфликта тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.
«Один из способов снизить риск — внести как можно больше таких лиц, доказано участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список», — процитировало Politico эстонского дипломата.
В статье говорится, что существующие у ЕС меры идентификации и запрета на въезд слишком медленные и зависят от отдельных стран блока.
Другой дипломат на условиях анонимности сказал Politico, что государства Евросоюза «морально» поддерживают инициативу Эстонии, однако реализовать такой запрет будет сложно. У Таллина есть возможность ввести коллективные ограничения, в то время как другим странам пришлось бы вносить военных в «черный список» поименно и собирать доказательства по каждому случаю.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля