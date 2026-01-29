Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Эстония предложила запретить российским ветеранам военной операции на Украине въезд в Евросоюз. По данным Politico, такая инициатива будет рассмотрена на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 29 января.

Опасения Таллина заключаются в том, что после завершения конфликта тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.

«Один из способов снизить риск — внести как можно больше таких лиц, доказано участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список», — процитировало Politico эстонского дипломата.

В статье говорится, что существующие у ЕС меры идентификации и запрета на въезд слишком медленные и зависят от отдельных стран блока.

Другой дипломат на условиях анонимности сказал Politico, что государства Евросоюза «морально» поддерживают инициативу Эстонии, однако реализовать такой запрет будет сложно. У Таллина есть возможность ввести коллективные ограничения, в то время как другим странам пришлось бы вносить военных в «черный список» поименно и собирать доказательства по каждому случаю.

Материал дополняется.