Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств
Временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии заявлен протест из-за регламентирования деятельности посольств России в этих странах, сообщил МИД России.
«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — говорится в сообщении.
Дипломатам указали на нарушение статьи 25 Венской конвенции 1961 года. Согласно документу, государство пребывания обязано предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства. В МИДе также отметили, что меры противоречат пункту 1 статьи 47 конвенции, запрещающему дискриминацию между государствами. Регламентирование затронуло российские загранучреждения в Риге, Вильнюсе и Таллине.
Материал дополняется.
