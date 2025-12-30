 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии заявлен протест из-за регламентирования деятельности посольств России в этих странах, сообщил МИД России.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине», — говорится в сообщении.

Дипломатам указали на нарушение статьи 25 Венской конвенции 1961 года. Согласно документу, государство пребывания обязано предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства. В МИДе также отметили, что меры противоречат пункту 1 статьи 47 конвенции, запрещающему дискриминацию между государствами. Регламентирование затронуло российские загранучреждения в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 18:05
На подлете к Москве сбили четвертый дрон Политика, 20:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:53
Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу Спорт, 20:45
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят? Общество, 20:38 
Зеленский рассказал о желании Трампа повысить зарплаты на Украине Политика, 20:37
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам Спорт, 20:29
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств Политика, 20:22
Жители Раменского остались без света из-за аварии Общество, 20:10
Суд в Армении отпустил миллиардера Карапетяна из СИЗО под домашний арест Политика, 20:08
Звезда НБА Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена Спорт, 20:05
Зеленский определился с кандидатурой на должность главы своего офиса Политика, 20:05
Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам Политика, 19:54
Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире Политика, 19:40