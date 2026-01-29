Лавров назвал неприемлемым для России перемирие, которого добивается Киев

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Перемирие, которого добивается Украина, неприемлемо для России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Многократно говорили, президент Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — сказал Лавров в интервью телеканалу «ТГРТ» и газете «Тюркие».

По словам главы российского МИДа, предыдущие заключенные перемирия, были использованы Западом для «накачивания Украины новыми вооружениями», а также, чтобы мобилизовать больше людей и дать Киеву собраться с новыми силами.

В конце декабря Axios передавало, что Зеленский готов вынести план о завершении военных действий на референдум, если Россия согласится на минимум 60-дневное перемирие. 22 января Зеленский заявил, что единственный нерешенный пункт в мирном плане по Украине — это территориальный вопрос.

Помощник президента России Юрий Ушаков 29 января усомнился в ⁠том, что тема принадлежности территорий — это единственное препятствие. Ушаков также добавил, что с российской стороной никто не согласовывал гарантии безопасности. Об этом же заявил Лавров.