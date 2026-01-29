Стала известна дата похорон погибшего в Стамбуле пловца Свечникова

Николай Свечников (Фото: beswim_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Похороны погибшего в Турции пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье. Об этом РБК сообщила его родственница.

«Прощание с Николаем состоится в субботу, 31 января», — сказала собеседница РБК.

Свечников пропал в августе 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. 20 января на берегу Босфора нашли неопознанное тело мужчины. Вскоре стали известны результаты экспертизы ДНК, в результате которой подтвердилась версия о том, что найденное у набережной Бебек тело действительно принадлежит Свечникову.

Организатором заплыва, в котором участвовал Свечников, выступал Олимпийский комитет Турции. На соревнования пришли около 3 тыс. человек. Исчезновение спортсмена заметили после того, как родственники не смогли связаться с пловцом после завершения спортивного мероприятия.