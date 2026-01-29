Уголовное дело против Антона Долина передали в суд

Антон Долин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении кинокритика Антона Долина (признан в России иностранным агентом). Его обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ему может грозить наказание до двух лет лишения свободы.

«Установлено, что признанный иностранным агентом Антон Долин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), однако в нарушение требований законодательства <...> продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении Долина заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Дело в отношении Долина возбудили в конце сентября 2025 года, затем суд в Москве заочно арестовал его на два месяца. В декабре защита кинокритика обжаловала заочный арест.

Долин проживет за границей с весны 2022 года. В октябре того же года российский Минюст внес его в реестр иноагентов. В 2025 году вместе с членами семьи получил гражданство Молдавии. Указ о присвоении подписала президент республики Майя Санду.