На кинокритика Антона Долина завели дело о нарушении закона об иноагентах

Следствие считает, что Долин неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей иноагента, ему грозит до двух лет колонии. Кинокритик живет за границей с весны 2022 года

Антон Долин (признан иноагентом) (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Следственный комитет (СК) завел на кинокритика Антона Долина (признан иноагентом) уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает столичное управление ведомства.

«По версии следствия, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, <...> он неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах», — сказано в сообщении.

Предельное наказание по этой статье (ч. 2 ст. 330.1 УК) — до двух лет колонии. Следствие рассматривает вопрос об объявлении Долина в розыск. Правоохранительные органы пока собирают доказательства.

Антон Долин живет за границей с весны 2022 года. В октябре того же года Минюст России признал его иноагентом. После начала военной операции на Украине он ушел с поста главного редактора «Искусство и кино», который занимал с 2017 года.

В конце августа президент Молдавии Майя Санду предоставила Долину и его семье гражданство страны. Паспорт Молдавии тогда получили его жена Наталья Хлюстова и сыновья Марк и Аркадий.

В настоящее время в Уголовном кодексе в статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента существует положение о привлечении к ответственности за совершение двух административных нарушений в течение года. Накануне Госдума приняла поправки к этой статье, согласно которым теперь достаточного одного административного нарушения для привлечения к ответственности.