В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости без длительного ВНЖ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает запретить гражданам, у которых нет долгосрочного вида на жительство (ВНЖ), покупать недвижимость в стране, сообщает портал ERR со ссылкой на выступление министра внутренних дел Игоря Таро.

Покупка недвижимости лицами с неопределенным прошлым, которые прибыли в Эстонию недавно или находятся там временно, по словам министра, представляет угрозу национальной безопасности на фоне военного конфликта на Украине.

Эстония пообещала запретить въезд большинству россиян «в течение недель»
Политика
Урмас Рейнсалу

«Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть права на покупку недвижимости, потому что она может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности», — подчеркнул Таро.

При этом, поясняет ERR, граждане России и Белоруссии, имеющие долгосрочный ВНЖ, сохранят право покупать, продавать, наследовать и дарить недвижимость. По состоянию на 9 января, согласно данным МВД, с долгосрочным ВНЖ в Эстонии проживали 1190 граждан Белоруссии и 70 237 граждан России. С временным ВНЖ — 1476 граждан Белоруссии и 7797 граждан России.

29 января Politico сообщило о предложении Эстонии запретить российским ветеранам военной операции на Украине въезд в Евросоюз. По информации издания, инициативу рассмотрят на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

После начала военного конфликта на Украине Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Попасть туда могут только россияне с гражданством или ВНЖ одной из шенгенских стран или же с гражданством других стран с правом посещать страны Евросоюза.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

