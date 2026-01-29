В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости без длительного ВНЖ
Министерство внутренних дел Эстонии предлагает запретить гражданам, у которых нет долгосрочного вида на жительство (ВНЖ), покупать недвижимость в стране, сообщает портал ERR со ссылкой на выступление министра внутренних дел Игоря Таро.
Покупка недвижимости лицами с неопределенным прошлым, которые прибыли в Эстонию недавно или находятся там временно, по словам министра, представляет угрозу национальной безопасности на фоне военного конфликта на Украине.
«Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть права на покупку недвижимости, потому что она может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности», — подчеркнул Таро.
При этом, поясняет ERR, граждане России и Белоруссии, имеющие долгосрочный ВНЖ, сохранят право покупать, продавать, наследовать и дарить недвижимость. По состоянию на 9 января, согласно данным МВД, с долгосрочным ВНЖ в Эстонии проживали 1190 граждан Белоруссии и 70 237 граждан России. С временным ВНЖ — 1476 граждан Белоруссии и 7797 граждан России.
29 января Politico сообщило о предложении Эстонии запретить российским ветеранам военной операции на Украине въезд в Евросоюз. По информации издания, инициативу рассмотрят на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
После начала военного конфликта на Украине Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Попасть туда могут только россияне с гражданством или ВНЖ одной из шенгенских стран или же с гражданством других стран с правом посещать страны Евросоюза.
