Ряд стран ЕС решили закрыть Шенген для воевавших на Украине россиян
Участникам военных действий на Украине из России планируют запретить въезд в Шенгенскую зону, сообщает ERR. Такое решение утвердили министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши на встрече в Таллине. На ней также присутствовал еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
По его словам, им не будут выдавать визы и вид на жительство в связи с «очень большим риском» для безопасности Европы.
Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой категории россиян останется в силе и после окончания боевых действий на Украине, сообщает ERR.
После начала боевых действий на Украине Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Теперь попасть туда могут только россияне с гражданством или ВНЖ одной из шенгенских стран или же с гражданством других стран с правом посещать ЕС.
Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией и ужесточил требования для оформления шенгенских виз, а ряд стран, включая Бельгию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Словакию, Финляндию, Чехию и Эстонию, вовсе перестали выдавать россиянам туристические визы.
В то же время в 2024 году Россия попала в пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз (около 606 тыс. заявок), следует из данных Еврокомиссии. При этом доля отказов снизилась на 3,1 п.п. по сравнению с годом ранее. Больше всего виз выдали Италия и Франция.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов