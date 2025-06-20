Ряд стран ЕС решили закрыть Шенген для воевавших на Украине россиян

Страны Балтии, Скандинавии и Польши намерены запретить визы и вид на жительство для российских военных, участвовавших в боях, в том числе и после завершения конфликта на Украине

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Участникам военных действий на Украине из России планируют запретить въезд в Шенгенскую зону, сообщает ERR. Такое решение утвердили министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши на встрече в Таллине. На ней также присутствовал еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

«Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По его словам, им не будут выдавать визы и вид на жительство в связи с «очень большим риском» для безопасности Европы.

Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой категории россиян останется в силе и после окончания боевых действий на Украине, сообщает ERR.

После начала боевых действий на Украине Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Теперь попасть туда могут только россияне с гражданством или ВНЖ одной из шенгенских стран или же с гражданством других стран с правом посещать ЕС.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией и ужесточил требования для оформления шенгенских виз, а ряд стран, включая Бельгию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Словакию, Финляндию, Чехию и Эстонию, вовсе перестали выдавать россиянам туристические визы.

В то же время в 2024 году Россия попала в пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз (около 606 тыс. заявок), следует из данных Еврокомиссии. При этом доля отказов снизилась на 3,1 п.п. по сравнению с годом ранее. Больше всего виз выдали Италия и Франция.