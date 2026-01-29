ВС России нанесли удар по украинскому предприятию ВПК

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Подразделения российской армии нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. Где именно это произошло, ведомство не уточнило.

Кроме того, удары наносились по пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

По данным Минобороны, над Россией за минувшую ночь уничтожили девять беспилотников: больше всего — четыре — было перехвачено и сбито над Ростовской областью.

28 января российские военные нанесли удар по местам запуска ВСУ дронов дальнего действия.