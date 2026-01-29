Над Россией за ночь уничтожили девять беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над российскими регионами девять дронов ВСУ, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

Больше всех беспилотников — четыре — перехватили и сбили над Ростовской областью. По два дрона уничтожили над Крымом и Брянской областью, один аппарат сбили над Воронежской областью.

Об отражении минувшей ночью атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе Ростовской области сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор не уточнил, имеются ли данные о пострадавших или повреждениях на земле.

Глава Воронежской области Александр Гусев в ночь на 29 ноября объявлял ракетную опасность и угрозу опасности атаки беспилотников.

Пострадавших и повреждений на земле в результате налета дронов на Брянскую область нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.