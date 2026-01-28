 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

ВС России нанесли удар по местам запуска ВСУ дронов дальнего действия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения российской армии поразили места подготовки к запуску дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны. Где именно это произошло, ведомство не уточнило.

Также, по данным Минобороны, были поражены база горючего и пункты дислокации украинских военных и наемников в 158 районах.

Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов
Политика

Кроме того, российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 175 украинских БПЛА самолетного типа. Над какими регионами были перехвачены дроны, Минобороны не указало.

За минувшую ночь над регионами России было уничтожено 75 беспилотников: большинство — над Кубанью и Крымом.

Накануне ведомство сообщило, что российские военные за сутки сбили ракету С-200, 11 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 105 БПЛА.

Читайте РБК в Telegram.

