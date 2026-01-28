ВС России нанесли удар по местам запуска ВСУ дронов дальнего действия
Подразделения российской армии поразили места подготовки к запуску дронов ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны. Где именно это произошло, ведомство не уточнило.
Также, по данным Минобороны, были поражены база горючего и пункты дислокации украинских военных и наемников в 158 районах.
Для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 175 украинских БПЛА самолетного типа. Над какими регионами были перехвачены дроны, Минобороны не указало.
За минувшую ночь над регионами России было уничтожено 75 беспилотников: большинство — над Кубанью и Крымом.
Накануне ведомство сообщило, что российские военные за сутки сбили ракету С-200, 11 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 105 БПЛА.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России