Video

Операторы беспилотных систем с помощью БПЛА «Герань» поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

Уничтожение украинских вертолетов, по информации ведомства, произошло на вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило об улучшении позиций подразделений российских группировок войск и нанесении поражения бригадам ВСУ в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Армия России также нанесла поражение объектам энергетической инфраструктуры, складам хранения, местам сборки БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.