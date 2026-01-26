Минобороны сообщило о поражении «Геранью» вертолетов ВСУ
Операторы беспилотных систем с помощью БПЛА «Герань» поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Уничтожение украинских вертолетов, по информации ведомства, произошло на вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области.
В ежедневной сводке Минобороны сообщило об улучшении позиций подразделений российских группировок войск и нанесении поражения бригадам ВСУ в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Армия России также нанесла поражение объектам энергетической инфраструктуры, складам хранения, местам сборки БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.
