Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о поражении «Геранью» вертолетов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о поражении «Геранью» вертолетов ВСУ
Video

Операторы беспилотных систем с помощью БПЛА «Герань» поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

Уничтожение украинских вертолетов, по информации ведомства, произошло на вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области.

В ежедневной сводке Минобороны сообщило об улучшении позиций подразделений российских группировок войск и нанесении поражения бригадам ВСУ в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Политика
Фото:Минобороны России

Армия России также нанесла поражение объектам энергетической инфраструктуры, складам хранения, местам сборки БПЛА и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Минобороны Военная операция на Украине Украина
