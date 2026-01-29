Французские депутаты отменили обязательность «супружеского долга»

Фото: Getty Images

Депутаты Национального собрания (парламента) Франции 28 января единогласно поддержали законопроект, который фактически отменил представление о «супружеском долге» как обязательном условии совместного проживания, сообщает телеканал BFM.

Депутаты уточнили положение ст. 215 Гражданского кодекса. В ней говорится о совместном проживании супругов. Депутаты решили прямо прописать, что совместная жизнь не создает обязанности вступать в половые отношения.

Законопроект поддержали 136 депутатов партий — от правых до коммунистов, он подразумевает, среди прочего, поправку в одну из статей Гражданского кодекса. Сегодня она обязывает супругов «вести совместную жизнь».

«Многие люди до сих пор ошибочно считают, что совместная жизнь означает и совместное пребывание в постели», — ранее комментировала Мари-Шарлотта Гарин, одна из авторов инициативы, депутат от партии «Зеленых».

Законопроект был разработан в 2025 году — после того, как ЕСПЧ вынес решение по делу о разводе супругов из Франции. Брак был расторгнут на основании того, что жена несколько лет отказывалась вступать с мужем в интимные отношения. Ее посчитали виновной в распаде семьи.

ЕСПЧ встал на сторону француженки и подчеркнул, что согласие на брак не означает автоматическое согласие на будущие интимные отношения. Иначе супружеское насилие не имело бы порицаемого характера, было сказано в решении.

Одна из авторов инициативы Сара Легрен, депутат от «Непокоренной Франции», заявила тогда, что разработка законопроекта — «это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с супружеским насилием».

После голосования депутатов Национального собрания инициатива будет рассмотрена сенатом. Его авторы рассчитывают на принятие закона до лета 2026 года.