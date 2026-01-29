 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Французские депутаты отменили обязательность «супружеского долга»

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Депутаты Национального собрания (парламента) Франции 28 января единогласно поддержали законопроект, который фактически отменил представление о «супружеском долге» как обязательном условии совместного проживания, сообщает телеканал BFM.

Депутаты уточнили положение ст. 215 Гражданского кодекса. В ней говорится о совместном проживании супругов. Депутаты решили прямо прописать, что совместная жизнь не создает обязанности вступать в половые отношения.

Законопроект поддержали 136 депутатов партий — от правых до коммунистов, он подразумевает, среди прочего, поправку в одну из статей Гражданского кодекса. Сегодня она обязывает супругов «вести совместную жизнь».

«Многие люди до сих пор ошибочно считают, что совместная жизнь означает и совместное пребывание в постели», — ранее комментировала Мари-Шарлотта Гарин, одна из авторов инициативы, депутат от партии «Зеленых».

Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню
Политика
Себастьен Лекорню

Законопроект был разработан в 2025 году — после того, как ЕСПЧ вынес решение по делу о разводе супругов из Франции. Брак был расторгнут на основании того, что жена несколько лет отказывалась вступать с мужем в интимные отношения. Ее посчитали виновной в распаде семьи.

ЕСПЧ встал на сторону француженки и подчеркнул, что согласие на брак не означает автоматическое согласие на будущие интимные отношения. Иначе супружеское насилие не имело бы порицаемого характера, было сказано в решении.

Одна из авторов инициативы Сара Легрен, депутат от «Непокоренной Франции», заявила тогда, что разработка законопроекта — «это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с супружеским насилием».

После голосования депутатов Национального собрания инициатива будет рассмотрена сенатом. Его авторы рассчитывают на принятие закона до лета 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Франция брак Национальное собрание Франции законопроект
Материалы по теме
Польша заменит жен и мужей в документах на «супруга один» и «супруга два»
Общество
Супругов Клинтон привлекут к ответственности в рамках дела Эпштейна
Политика
В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Глава ГРУ оценил сложность переговоров с Украиной одной фразой Политика, 14:46
В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз Общество, 14:40
Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений Спорт, 14:37
Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола Спорт, 14:35
Лавров оценил договоренность США и Украины по гарантиям Политика, 14:35
В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно Спорт, 14:32
Как бухгалтерская цена доли ООО стала материальной выгодой в 2026 году Компании, 14:30
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3 Общество, 14:28
В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа Политика, 14:25
Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа Политика, 14:23
Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС Общество, 14:20
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция Политика, 14:18
Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров Политика, 14:18
У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд Политика, 14:17