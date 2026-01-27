Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню
Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны во главе с премьером Себастьеном Лекорню. Результаты голосования опубликовали на странице Нацсобрания в социальной сети X.
Для принятия вотума недоверия было необходимо абсолютное большинство — 289 голосов. Резолюцию, внесенную партией «Неподчинившаяся Франция», поддержали 267 депутатов. В поддержку резолюции «Национального объединения» высказались 140 депутатов.
Согласно статье 49.3 Конституции Франции, правительство может принимать законы без парламентского голосования. Лекорню воспользовался этой мерой, чтобы принять закон о бюджете страны. В ответ оппозиция внесла в Нацсобрание резолюции о недоверии правительству.
Всего с начала работы второго правительства Лекорню, сформированного 12 октября 2025 года, Нацсобрание рассмотрело восемь резолюций о недоверии правительству. Два из них отклонили на прошлой неделе. Причиной также стало использование статьи 49.3 Конституции при принятии одной из частей бюджета.
