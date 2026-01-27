 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню

Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны во главе с премьером Себастьеном Лекорню. Результаты голосования опубликовали на странице Нацсобрания в социальной сети X.

Для принятия вотума недоверия было необходимо абсолютное большинство — 289 голосов. Резолюцию, внесенную партией «Неподчинившаяся Франция», поддержали 267 депутатов. В поддержку резолюции «Национального объединения» высказались 140 депутатов.

Согласно статье 49.3 Конституции Франции, правительство может принимать законы без парламентского голосования. Лекорню воспользовался этой мерой, чтобы принять закон о бюджете страны. В ответ оппозиция внесла в Нацсобрание резолюции о недоверии правительству.

Как кабинет экс-министра обороны Франции добился первой бюджетной победы
Политика
Себастьен Лекорню

Всего с начала работы второго правительства Лекорню, сформированного 12 октября 2025 года, Нацсобрание рассмотрело восемь резолюций о недоверии правительству. Два из них отклонили на прошлой неделе. Причиной также стало использование статьи 49.3 Конституции при принятии одной из частей бюджета.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Франция вотум недоверия правительство Себастьен Лекорню Национальное собрание Франции
Материалы по теме
Фон дер Ляйен в четвертый раз за полгода избежала вотума недоверия
Политика
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции
Политика
Более 30 депутатов присоединились к выражению Пашиняну вотума недоверия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
В Петербурге прошел салют в честь годовщины снятия блокады. Видео Общество, 22:34
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 22:30
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню Политика, 22:17
Власти расширят критерии получения статуса ветерана боевых действий Политика, 22:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:59
Байден на фоне протестов призвал всю Америку «встать и высказаться» Политика, 21:56
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России Экономика, 21:35
Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана Политика, 21:21
Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний Экономика, 21:18
МОК допустил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов Спорт, 21:15
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL Спорт, 21:09
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00