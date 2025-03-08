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Общество ,  
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Во Франции предложили исключить «супружеский долг» из законодательства

Инициативу выдвинули после дела о разводе, когда брак расторгли из-за того, что жена не вступала в интимные отношения с мужем. Напрямую о супружеском долге законы Франции не говорят, но ряд формулировок можно трактовать предвзято
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Партия «Непокоренная Франция» (LFI) 7 марта внесла в парламент страны законопроект, направленный на «прекращение супружеского долга во французском праве», передает BFMTV.

Депутат от LFI Сара Легрен, автор инициативы, отметила, что в Гражданском кодексе страны нет прямой формулировки о супружеском долге, то есть обязанности вступать в сексуальные отношения, но в этом своде законов говорится, что «супруги обязуются к совместной жизни», что может быть интерпретировано как требование занимать «совместное ложе».

Законопроект был разработан после того, как в январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о разводе супругов из Франции. Брак был расторгнут на том основании, что жена несколько лет отказывалась вступать с мужем в интимные отношения, ее посчитали виновной в распаде семьи.

ЕСПЧ встал на сторону француженки и подчеркнул в своем решении, что «старая, но устойчивая судебная практика» в отношении супружеского долга «до сих пор регулярно применяется судами первой инстанции и апелляционными судами».

«Суд не может согласиться с тем, что согласие на брак подразумевает согласие на будущие интимные отношения, как это предполагает правительство. Такое обоснование лишило бы супружеское насилие его порицаемого характера», — сказано в решении ЕСПЧ.

Легрен подчеркнула, что цель внесенного законопроекта — исключить в будущем «это абсурдное толкование Гражданского кодекса» в бракоразводных процессах. «Это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с супружеским насилием», — указала депутат.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Российский Минюст в прошлом году сообщил, что работает над законопроектом, вводящим обязательную примирительную процедуру при расторжении брака в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров, в том числе семейных, с участием посредника на добровольной основе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция супруги Семья развод
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