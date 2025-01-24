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Общество ,  
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Суд во Франции постановил, что секс не входит в супружеские обязанности

Фото: Song_about_summer / Shutterstock
Фото: Song_about_summer / Shutterstock

Европейский суд по правам человека при рассмотрении одного из дел о разводе постановил, что интимные отношения не входят в супружеские обязанности женщины. Об этом пишет The Washington Post.

Как следует из материалов дела, француженка обратилась в суд после признания виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом со своим мужем.

В результате коллегия из семи судей единогласно постановила, что при разводе ее не должны обвинять в том, что она не была в интимной близости с мужем. Кроме этого, суд постановил, что женщина пострадала от нарушения ст. 8 Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает право на уважение семейной и частной жизни.

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Фото:Alessia Giuliani / Zuma / ТАСС

В декабре 2022 года индонезийский парламент утвердил новый уголовный кодекс. Согласно поправкам, может следовать уголовное наказание — до года тюрьмы — за секс до свадьбы.

Запрещено также совместное проживание пар, не состоящих в браке. Действие нового уголовного кодекса распространяется не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев.

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Франция секс брак Европейский суд по правам человека
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