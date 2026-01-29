В Роспотребнадзоре считают, что в России «нет условий» для вируса Нипах
Вирус Нипах не сможет широко распространиться в России из-за несоответствия экологических и эпидемиологических условий. Основные переносчики вируса — плодовые летучие мыши — живут в тропических и субтропических регионах и не распространены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Был впервые выявлен в 1999 году во время вспышки заболевания среди свиноводов в Малайзии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Показатель летальности — от 40 до 75%.
В ведомстве добавили, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом, на территории России не зарегистрировано. В пунктах пропуска через границу функционирует система «Периметр», которая позволяет выявлять людей с признаками инфекций и не допускать их дальнейшего распространения на территории страны. Также в России имеется «достаточное количество тест-систем», которые предназначены для лабораторной диагностики вируса.
Роспотребнадзор посоветовал туристам избегать контакта с больными, соблюдать правила личной гигиены, мыть продукты перед употреблением и не пить воду из непроверенных источников.
С оценкой о возможном распространении вируса Нипах в России также выступил академик РАН Петр Чумаков. Он сообщил РБК, что природного очага для распространения вируса на территории России нет. Вероятность его появления внутри страны из-за экологических условий крайне низкая.
На прошлой неделе The Economic Times сообщила о вспышке вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Подтверждено пять случаев заражения, три из которых зафиксированы на прошлой неделе. Среди заболевших — врач, медсестра и другой сотрудник медицинского учреждения. Около ста человек, контактировавших с инфицированными, помещены на карантин.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля