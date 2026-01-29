 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Роспотребнадзоре считают, что в России «нет условий» для вируса Нипах

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Вирус Нипах не сможет широко распространиться в России из-за несоответствия экологических и эпидемиологических условий. Основные переносчики вируса — плодовые летучие мыши — живут в тропических и субтропических регионах и не распространены в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Был впервые выявлен в 1999 году во время вспышки заболевания среди свиноводов в Малайзии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Показатель летальности — от 40 до 75%.

В ведомстве добавили, что завозных случаев заболевания, вызванного вирусом, на территории России не зарегистрировано. В пунктах пропуска через границу функционирует система «Периметр», которая позволяет выявлять людей с признаками инфекций и не допускать их дальнейшего распространения на территории страны. Также в России имеется «достаточное количество тест-систем», которые предназначены для лабораторной диагностики вируса.

Роспотребнадзор посоветовал туристам избегать контакта с больными, соблюдать правила личной гигиены, мыть продукты перед употреблением и не пить воду из непроверенных источников. 

С оценкой о возможном распространении вируса Нипах в России также выступил академик РАН Петр Чумаков. Он сообщил РБК, что природного очага для распространения вируса на территории России нет. Вероятность его появления внутри страны из-за экологических условий крайне низкая.

На прошлой неделе The Economic Times сообщила о вспышке вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Подтверждено пять случаев заражения, три из которых зафиксированы на прошлой неделе. Среди заболевших — врач, медсестра и другой сотрудник медицинского учреждения. Около ста человек, контактировавших с инфицированными, помещены на карантин.

Теги
Ксения Потрошилина
вирус вирус Нипах Роспотребнадзор
