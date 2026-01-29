 Перейти к основному контенту
0

Дворкович рассказал об обсуждении допуска шахматистов с флагом России

FIDE: идут консультации об участии шахматистов в турнирах с флагом России
Сюжет
Радио РБК
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Международная федерация шахмат (FIDE) проводит консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу допуска российских взрослых команд к соревнованиям с . Об этом в интервью Радио РБК рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

«Последнее слово в любом случае за Советом FIDE. Если для этого будут основания, FIDE примет соответствующее решение. Основания, я имею в виду положительные сигналы от Международного олимпийского комитета. Следующий очный совет состоится в начале апреля текущего года», — сообщил он.

Дворкович отметил, что молодежные, юношеские и юниорские команды уже допущены к турнирам с флагом и гимном России в соответствии с рекомендациями МОК. «В конце [2025] года наши юноши участвовали в чемпионате мира в Турции по быстрым шахматам с флагом и гимном. Мы также следуем рекомендациям Паралимпийского комитета, и наши паралимпийские команды тоже допущены на тех же условиях», — пояснил глава FIDE.

В Федерации шахмат России выразили сожаление из-за обращения FIDE в МОК
Спорт
Андрей Филатов

Он также рассказал, что некоторые национальные шахматные федерации, подающие апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), приводят главный аргумент: с момента введения ограничений ничего не изменилось. «На эту тему есть разные мнения у разных членов шахматного сообщества <…> Действительно разные точки зрения, но тем не менее есть такая точка зрения, что ничего не изменилось, почему тогда должен меняться статус», — сказал Дворкович.

По его словам, обсуждается и процедурная сторона вопроса: спор вызывает норма, определяющая форму голосования — тайное или открытое. «Я лично уверен, что Генеральная ассамблея [FIDE] была вправе открыто проголосовать за проведение тайного голосования, что и было сделано. Но некоторые коллеги интерпретируют эту процедурную ситуацию по-другому и говорят о нелегитимности того, что произошло», — добавил он.

FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
Спорт
Аркадий Дворкович

На вопрос о том, с какой шахматной ситуацией можно сравнить текущее положение в российских шахматах, Дворкович ответил: «Дебютная расстановка». «Мне кажется, что мы, с одной стороны, сейчас имеем ряд уже опытных игроков… С другой стороны, уже началась новая партия, и это, скорее, дебютная расстановка. У нас в России появилось поколение очень молодых игроков… которые выйдут уже в середину партии в миттельшпиль, я думаю, с очень хорошими шансами дальше бороться за самые высокие места», — рассказал президент FIDE.

14 декабря 2025 года делегаты Генассамблеи FIDE сначала поддержали возвращение российских шахматистов с национальной символикой, однако затем проголосовали за нейтральный статус. Организация обратилась за консультацией в МОК. 26 декабря после консультаций FIDE не разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей национальной символикой на взрослом уровне. При этом федерация разрешила полное использование национальной символики стран во всех юниорских соревнованиях.

 

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Надежда Сережкина
Международная шахматная федерация (FIDE) шахматы Аркадий Дворкович спорт
