Дворкович рассказал об обсуждении допуска шахматистов с флагом России

Аркадий Дворкович (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Международная федерация шахмат (FIDE) проводит консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу допуска российских взрослых команд к соревнованиям с . Об этом в интервью Радио РБК рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

«Последнее слово в любом случае за Советом FIDE. Если для этого будут основания, FIDE примет соответствующее решение. Основания, я имею в виду положительные сигналы от Международного олимпийского комитета. Следующий очный совет состоится в начале апреля текущего года», — сообщил он.

Дворкович отметил, что молодежные, юношеские и юниорские команды уже допущены к турнирам с флагом и гимном России в соответствии с рекомендациями МОК. «В конце [2025] года наши юноши участвовали в чемпионате мира в Турции по быстрым шахматам с флагом и гимном. Мы также следуем рекомендациям Паралимпийского комитета, и наши паралимпийские команды тоже допущены на тех же условиях», — пояснил глава FIDE.

Он также рассказал, что некоторые национальные шахматные федерации, подающие апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), приводят главный аргумент: с момента введения ограничений ничего не изменилось. «На эту тему есть разные мнения у разных членов шахматного сообщества <…> Действительно разные точки зрения, но тем не менее есть такая точка зрения, что ничего не изменилось, почему тогда должен меняться статус», — сказал Дворкович.

По его словам, обсуждается и процедурная сторона вопроса: спор вызывает норма, определяющая форму голосования — тайное или открытое. «Я лично уверен, что Генеральная ассамблея [FIDE] была вправе открыто проголосовать за проведение тайного голосования, что и было сделано. Но некоторые коллеги интерпретируют эту процедурную ситуацию по-другому и говорят о нелегитимности того, что произошло», — добавил он.

На вопрос о том, с какой шахматной ситуацией можно сравнить текущее положение в российских шахматах, Дворкович ответил: «Дебютная расстановка». «Мне кажется, что мы, с одной стороны, сейчас имеем ряд уже опытных игроков… С другой стороны, уже началась новая партия, и это, скорее, дебютная расстановка. У нас в России появилось поколение очень молодых игроков… которые выйдут уже в середину партии в миттельшпиль, я думаю, с очень хорошими шансами дальше бороться за самые высокие места», — рассказал президент FIDE.

14 декабря 2025 года делегаты Генассамблеи FIDE сначала поддержали возвращение российских шахматистов с национальной символикой, однако затем проголосовали за нейтральный статус. Организация обратилась за консультацией в МОК. 26 декабря после консультаций FIDE не разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей национальной символикой на взрослом уровне. При этом федерация разрешила полное использование национальной символики стран во всех юниорских соревнованиях.