В Федерации шахмат России выразили сожаление из-за обращения FIDE в МОК

FIDE обратился в МОК для консультации после принятия решения по вопросу участия россиян на турнирах с флагом и гимном

Андрей Филатов (Фото: Rob Kim/Getty Images for Agon Limited)

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что сожалеет об обращении Международной шахматной федерацией (FIDE) в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу участия россиян на турнирах с флагом и гимном. Филатова цитирует ТАСС.

«Как президент ФШР я сожалею, что FIDE надо обращаться в МОК, чтобы решение о возврате наших государственных символов было принято окончательно», — сказал Филатов.

Президент уверен, что МОК примет положительное решение о возврате российских сборных.

«МОК в очередной раз подтвердит, что все решения о возврате российских сборных — прерогатива международных организаций. И мы будем первой федерацией, где есть командные виды, добившейся снятия всех рестрикций наших команд. Мы первые пробьем блокаду», — добавил президент.

Филатов также отметил, что полная отмена санкций против россиян в шахматах, одобренная FIDE, облегчит возвращение российских спортсменов и в других видах спорта.

После заседания FIDE было принято решение отложить вопрос о допуске россиян из-за путаницы при голосовании для юридических консультаций. Во время онлайн-заседания на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с Федераций шахмат России и Белоруссии и допуске шахматистов к личным и командным соревнованиям под национальными флагами. Во время закрытого голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 — воздержались.



Затем делегаты проголосовали по поводу рекомендации совета FIDE, предлагавшего в том числе допустить взрослые сборные двух стран к командным турнирам, но в нейтральном статусе. За нее проголосовали 69 делегатов, 40 — против, отмечает пресс-служба Федерации шахмат России.



Президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что для принятия решения потребуются юридические консультации и, возможно, голосование между двумя резолюциями. Дворкович заявил о легитимности этих решений, но сообщил о консультации с МОК.

В январе 2025 года FIDE допустила российских юниоров к участию в юношеских командных турнирах в нейтральном статусе.