0

В NASA назвали дату отправки миссии Crew-12 на МКС

NASA: миссию Crew-12 планируют отправить на МКС 11 февраля
Фото: Joel Kowsky / Getty Images
Фото: Joel Kowsky / Getty Images

NASA планирует отправить миссию Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) 11 февраля, сообщила пресс-служба американского космического ведомства.

Четыре члена экипажа уже начали двухнедельный предполетный карантин в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне перед запуском к орбитальной станции.

В ведомстве сообщили, что старт Crew-12 возможен в 6:00 по восточному времени (14:00 мск) 11 февраля с площадки SLC-40 на станции Кейп-Канаверал во Флориде. В качестве резервных дат рассматриваются 12 и 13 февраля. Окончательное решение о дате запуска NASA примет ближе к полету с учетом графика других пилотируемых миссий.

В состав экипажа входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. 6 февраля они отправятся в Космический центр имени Кеннеди, где продолжат карантин во время предпусковых операций.

Ранее экипаж Crew-12 завершил проверку интерфейсов и оборудования корабля SpaceX Dragon, включая тестирование скафандров, систем связи и рабочих мест, а также ознакомление с внутренними системами корабля перед полетом к МКС.

Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман
Политика
Джаред Айзекман

В середине января космический корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС, приводнение у побережья Калифорнии в Тихом океане прошло 15 января в 11:41 мск.

На борту находились астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. Решение о досрочном возвращении приняли 8 января из-за медицинской проблемы у одного из членов экипажа МКС. В NASA отметили, что инцидент не был связан с аварийной ситуацией.

Корабль отстыковался от станции 14 января, на сутки раньше графика. Миссия Crew-11 стартовала в августе прошлого года и была рассчитана примерно на шесть месяцев.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
NASA МКС Crew Dragon космос SpaceX
