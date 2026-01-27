Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Диалог с Москвой однажды должен начаться, если будет шанс положить конец боевым действиям, но пока не время, считает он

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло. Об этом он рассказал в интервью финской газете Iltalehti.

«То, как и когда начнется обсуждение, должно быть скоординировано между европейскими странами. С точки зрения Финляндии, Россия — наш пограничный сосед», — напомнил Орпо.

Он отметил, что если российско-украинскому конфликту можно положить конец, то «в какой-то момент обсуждение должно начаться, но сейчас не время». По мнению финского премьера, от России зависит вопрос о мире и прекращении огня.

Материал дополняется