Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского

Приставы наложили арест в рамках иска ГП на сумму 2,8 млрд рублей, в основу которого легли выводы надзорного ведомства о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Дорошенко и Вороновского

Судебные приставы наложили арест на собственность депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко и экс-депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры об обращении их имущества в доход государства. Об этом сообщил ТАСС.

Источники РБК ранее сообщили, что в основе иска на сумму 2,8 млрд рублей лежат выводы Генпрокуратуры о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Вороновского и Дорошенко, а также депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко.

Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более 120 объектов недвижимости, а также доли в 27 компаниях, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования и производства строительных материалов.

Собеседники РБК говорили, что Генпрокуратура выявила, что Дорошенко, Вороновский и Карпенко не отказались от участия в предпринимательской деятельности, когда занимали государственные должности.

Дума лишила Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности по представлению ГП в ноябре 2025 года. На него завели дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). В минувшем декабре бывшего депутата арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.