 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского

Приставы наложили арест в рамках иска ГП на сумму 2,8 млрд рублей, в основу которого легли выводы надзорного ведомства о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Дорошенко и Вороновского

Судебные приставы наложили арест на собственность депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко и экс-депутата Анатолия Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры об обращении их имущества в доход государства. Об этом сообщил ТАСС.

Источники РБК ранее сообщили, что в основе иска на сумму 2,8 млрд рублей лежат выводы Генпрокуратуры о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Вороновского и Дорошенко, а также депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко.

Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы
Общество
Анатолий&nbsp;Вороновский

Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более 120 объектов недвижимости, а также доли в 27 компаниях, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования и производства строительных материалов.

Собеседники РБК говорили, что Генпрокуратура выявила, что Дорошенко, Вороновский и Карпенко не отказались от участия в предпринимательской деятельности, когда занимали государственные должности.

Дума лишила Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности по представлению ГП в ноябре 2025 года. На него завели дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). В минувшем декабре бывшего депутата арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Романов Илья
арест имущества депутат коррупция за рубежом Генпрокуратура
Материалы по теме
Генпрокуратура потребовала изъять имущество рекордсмена по взятке в МВД
Общество
Генпрокуратура попросила изъять у депутата из Дагестана особняк в Жуковке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
В Абхазии задержании подозреваемого в связях со спецслужбами британца Общество, 02:32
Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского Политика, 02:09
Экс-чиновника на Камчатке обвинили в причинении ущерба на 595 млн рублей Общество, 01:59
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 01:49
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле Политика, 01:13
Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25% Политика, 01:05
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым» Технологии и медиа, 00:43
Syria TV сообщил, что глава Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным Политика, 00:36
В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии Общество, 00:29
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин не может передать Киеву Patriot Политика, 00:25
Социологи сравнили порицаемые нормы поведения в России и США Политика, 00:06
Счетная палата нашла нарушения при работах в Политехе и Третьяковке Финансы, 00:03
В институте Минстроя назвали способ сократить путь на юг до 16 часов Бизнес, 00:01