Политика
0

Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой

Здание&nbsp;Министерства иностранных дел Литвы
Здание Министерства иностранных дел Литвы (Фото: Augustas Didžgalvis / Wikipedia)

Министерство иностранных дел Литвы передало временному поверенному Белоруссии ноту протеста в связи с появлением в воздушном пространстве страны метеозондов с контрабандой, из-за которых снова была приостановлена работа аэропорта Вильнюса, передает издание LRT.

В МИД Литвы отметили, что рассматривают повторяющиеся инциденты как серьезные нарушения международного права со стороны Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска немедленно прекратить нарушать воздушное пространство и «выполнять международные обязательства по контролю за своим воздушным пространством и государственной границей».

Лукашенко заявил, что Литва нагнетает проблему с метеозондами
Политика
Александр Лукашенко

Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что утром 28 января в Литве нашли восемь метеозондов с контрабандой. Правоохранители задержали четырех человек. «Важно отметить, что эта ночь, пожалуй, была самой интенсивной за весь год», — сказал Виткаускас.

В декабре 2025 года в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прилетающих со стороны Белоруссии воздушных шаров с контрабандой. Литовские власти предупреждали, что при повторном нарушении воздушного пространства могут возобновить ограничения на границе или принять другие меры в отношении Белоруссии. Президент Александр Лукашенко настаивает, что Белоруссия не занимается переброской метеозондов в Литву. Он отмечал, что Минск готов извиниться, но только при наличии прямых доказательств.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Литва Белоруссия МИД воздушные шары контробанда протест
