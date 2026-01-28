Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой

Здание Министерства иностранных дел Литвы (Фото: Augustas Didžgalvis / Wikipedia)

Министерство иностранных дел Литвы передало временному поверенному Белоруссии ноту протеста в связи с появлением в воздушном пространстве страны метеозондов с контрабандой, из-за которых снова была приостановлена работа аэропорта Вильнюса, передает издание LRT.

В МИД Литвы отметили, что рассматривают повторяющиеся инциденты как серьезные нарушения международного права со стороны Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска немедленно прекратить нарушать воздушное пространство и «выполнять международные обязательства по контролю за своим воздушным пространством и государственной границей».

Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что утром 28 января в Литве нашли восемь метеозондов с контрабандой. Правоохранители задержали четырех человек. «Важно отметить, что эта ночь, пожалуй, была самой интенсивной за весь год», — сказал Виткаускас.

В декабре 2025 года в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прилетающих со стороны Белоруссии воздушных шаров с контрабандой. Литовские власти предупреждали, что при повторном нарушении воздушного пространства могут возобновить ограничения на границе или принять другие меры в отношении Белоруссии. Президент Александр Лукашенко настаивает, что Белоруссия не занимается переброской метеозондов в Литву. Он отмечал, что Минск готов извиниться, но только при наличии прямых доказательств.