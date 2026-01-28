В Подмосковье загорелась конюшня на площади 4,5 тыс. квадратных метров

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пожар произошел в конюшне в Горках Ленинских Московской области, сообщили РБК в МЧС.

«Предварительная площадь пожара — 4520 кв. м. По данным администрации, животных в конюшне не было», — рассказали в ведомстве.

На момент прибытия экстренных служб горела кровля конюшни. К тушению привлекли 29 человек и 10 единиц техники.

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло по адресу ул. Административная, д. 1. По данным из открытых источников, там находится конный клуб «Глория».

Утром 28 января в деревне Духанино городского округа Истра загорелось производственное здание на площади 3,7 тыс. кв. м, позднее на площади 1,2 тыс. кв. м рухнула крыша.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, по предварительным данным, пожар начался из-за печного отопления, которое использовали рабочие для обогрева.