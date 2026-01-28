 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел пожар

В Калуге загорелось здание бывшего завода Volkswagen. Там находятся склады с пенопластом. Огонь распространился на площади 700 кв. м, всех сотрудников экстренно эвакуировали

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел пожар
Video

В Калуге на улице Автомобильная произошел пожар, сообщает региональное управление МЧС. На этой площадке ранее находился бывший завод Volkswagen.

Информация о возгорании поступила ведомству в 11:55. На место направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, говорится в публикации.

Возгорание произошло в цехе по утилизации пенопласта, сообщили РБК в региональном МЧС. Изначально ведомство сообщило, что площадь пожара составляет 300 кв. м, однако позже там уточнили, что огонь распространился на 700 «квадратов». Эвакуация сотрудников проведена силами завода.

Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а еще через два года заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году было выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала военной операции на Украине работа площадки была приостановлена. Производитель также прекратил поставки автомобилей на российский рынок.

До 2023 года калужским заводом Volkswagen владела «Фольксваген Груп Рус». В 2024 году производство там перезапустили и начали производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Елена Степанова Елена Степанова
пожары Калуга заводы Volkswagen МЧС
