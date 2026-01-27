МИД Франции проинформировал Россию об ограничениях для дипломатов

Фото: Spech / Shutterstock

МИД Франции официально уведомил посольство России в Париже о порядке применения ограничений Евросоюза на передвижение российских дипломатов и членов их семей. Об этом сообщило «РИА Новости» в российском диппредставительстве.

Речь идет о мерах ЕС, вступивших в силу с 25 января. Французская сторона ввела уведомительный порядок — посольство России должно не позднее чем за 24 часа информировать МИД Франции о приезде в страну или транзитном проезде российских дипломатов, аккредитованных в других странах Евросоюза.

В посольстве отметили, что на данный момент французские власти не предъявляют дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии.

Ранее Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала «инструкции по общению с дипломатами России» в постоянные представительства государств при ООН в Женеве.

Документ от ЕСВС содержит советы по взаимодействию с российскими дипломатами.

В конце октября 2025 года Евросоюз принял 19-й пакет санкций, который в том числе ввел ограничения на поездки российских дипломатов.