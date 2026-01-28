Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах

Путин поздравил президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеру с победой на выборах

Фостен-Арканж Туадера (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего премьер-министра ЦАР

Фостен-Арканж Туадера с победой на президентских выборах, прошедших в стране 28 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Фостена Арканжа Туадеру с уверенной победой и высказал искренние пожелания благополучия и процветания центральноафриканскому народу. Президент ЦАР со своей стороны поблагодарил главу Российского государства за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны», говорится в сообщении.

Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях и договорились продолжать укреплять сотрудничество между странами, отметили в сообщении.

