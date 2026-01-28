 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах

Фостен-Арканж&nbsp;Туадера
Фостен-Арканж Туадера (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего премьер-министра ЦАР
Фостен-Арканж Туадера с победой на президентских выборах, прошедших в стране 28 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Фостена Арканжа Туадеру с уверенной победой и высказал искренние пожелания благополучия и процветания центральноафриканскому народу. Президент ЦАР со своей стороны поблагодарил главу Российского государства за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны», говорится в сообщении.

Путин поздравил Си Цзиньпина и назвал своим дорогим другом
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях и договорились продолжать укреплять сотрудничество между странами, отметили в сообщении.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Владимир Путин ЦАР выборы президента
Материалы по теме
Почему выборы в ЦАР называют историческими, несмотря на явного фаворита
Политика
Военную базу России не будут обсуждать с главой Минобороны ЦАР в Москве
Политика
ЦАР заявила о желании стать членом БРИКС и «страной, восставшей из пепла»
Политика
