 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поздравил Си Цзиньпина и назвал своим дорогим другом

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом в обращении к годовщине образования КНР
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с годовщиной образования республики и пожелал здоровья и благополучия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней он назвал китайского лидера своим дорогим другом. 

«От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной и партийной деятельности, а всем гражданам КНР ‒ счастья и процветания», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это отвечает «коренным интересам дружественных народов России и Китая», а также помогает в построении справедливого и демократического многополярного миропорядка, добавил он.

На границе Китая и России начали строить межгосударственный товарный порт
Экономика
Суйфэньхэ

Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября 1949 года Мао Цзэдуном на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине после победы коммунистической партии в гражданской войне. Тогда же началась история дипломатических отношений между Китаем и Россией. Ежегодно в связи с праздником в Китае начинается «золотая неделя» — общенациональный отпуск.

В 2025 году Путин и Си Цзиньпин обменялись визитами. В мае китайский лидер посетил в Москве мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В сентябре Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркивал, что такие многодневные визиты в одну страну бывают очень редко. Тогда же делегации России и Китая подписали 22 документа о сотрудничестве.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Путин Си Цзиньпин поздравления
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подлодкам на 25 лет
Политика
Китайская авиакомпания объяснила высадку и досмотр россиян в Ухани
Общество
FT рассказала о впервые с 2014 года зашедшем в Крым китайском судне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
К чему приводит излишнее доверие к ИИ при рекрутинге персоналаПодписка на РБК, 11:14
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36