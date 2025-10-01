Путин поздравил Си Цзиньпина и назвал своим дорогим другом

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с годовщиной образования республики и пожелал здоровья и благополучия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней он назвал китайского лидера своим дорогим другом.

«От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной и партийной деятельности, а всем гражданам КНР ‒ счастья и процветания», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это отвечает «коренным интересам дружественных народов России и Китая», а также помогает в построении справедливого и демократического многополярного миропорядка, добавил он.

Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября 1949 года Мао Цзэдуном на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине после победы коммунистической партии в гражданской войне. Тогда же началась история дипломатических отношений между Китаем и Россией. Ежегодно в связи с праздником в Китае начинается «золотая неделя» — общенациональный отпуск.

В 2025 году Путин и Си Цзиньпин обменялись визитами. В мае китайский лидер посетил в Москве мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В сентябре Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркивал, что такие многодневные визиты в одну страну бывают очень редко. Тогда же делегации России и Китая подписали 22 документа о сотрудничестве.