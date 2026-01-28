Арестованного министра транспорта Кубани отпустили из-под стражи
Арестованного по обвинению в мошенничестве министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
«Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он уже находится дома», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости».
Переверзева арестовали 22 января на месяц и 26 суток — до 19 марта 2026 года. Министра транспорта обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.
За день до ареста силовые структуры задержали двух заместителей Переверзева по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что задержание связано с госконтрактами на обслуживание дорог. Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, арестованного в декабре 2025 года по делу о взятках.
