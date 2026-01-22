На Кубани арестовали министра транспорта по подозрению в коррупции

Алексей Переверзев (Фото: Администрация Краснодарского края)

Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.

«Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Алексея Переверзева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.

Точный срок ареста составит месяц и 26 суток — до 19 марта 2026 года. Переверзева взяли под стражу в зале суда.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что задержание связано с госконтрактами на обслуживание дорог. Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, говорится в статье.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края рекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рекомендовали обратиться за комментарием в полицию.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, в пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее правоохранительные органы возбудили дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере) против четырех человек: двух членов Союза дорожников Сафарбия Напсо, начальника отдела «Краснодар Автодор» и бывшего сотрудника краевого минтранса.

Дело стало также поводом для обысков у Переверзева. Кроме того, 21 января в силовых структурах сообщили о задержании двух заместителей министра по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Вороновский — бывший вице-губернатор Кубани и депутат Госдумы — стал фигурантом дела о взятках, полученных в 2019–2020 годах от директора дорожного управления Напсо. Общая стоимость услуг в обмен на покровительство превысила 25 млн руб.